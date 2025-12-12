LAYDA SANSORES Y LIZ HERNÁNDEZ SON RESPONSABLES DEL CONFLICTO ENTRE TAXISTAS Y POCHIMÓVILES, “ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MENTIRAS”: BELLO AVILA

El presidente de Contraloría Ciudadana A. C., Javier Bello Ávila, responsabilizó a la gobernadora y a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, por el conflicto entre taxistas y prestadores de servicio conocidos como pochimóviles, ya que es resultado de la ausencia de autoridad, de la demagogia, del doble discurso y del reiterado incumplimiento de promesas en materia de transporte, “y los campechanos estamos hartos y asqueados de tantas mentiras”.



Recordó que desde hace meses los ruleteros denunciaron la operación ilegal de los pochitaxis, e incluso sostuvieron reuniones con autoridades estatales, entre ellas la propia secretaria de Gobierno, quien se comprometió a atender el problema sin que hasta ahora exista solución concreta ni acciones visibles del Estado.



Bello Ávila criticó que mientras los taxistas exigían la intervención de la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (Artec) y de la Secretaría de Gobierno durante el conflicto en la vía pública, Liz Hernández estaba en reunión privada con empresarios en Carmen para persuadirlos de que voten por ella o la apoyen. “Hay desesperación por la candidatura para tapar todas las inconsistencias e incumplimientos y justificar los presupuestos anuales de la gobernadora, pero no sabe dónde está parada ni se conoce quién le dijo que es política, porque actuaría con responsabilidad y experiencia”, aseveró.



Este escenario refleja una política basada en la demagogia y la simulación, pues desde el inicio de la Administración estatal se anunció la creación de una ventanilla o representación del Transporte en Carmen, pero no se ha cumplido pese a que hay problemas, y la Artec no representa mejora, porque su titular no tiene experiencia en el transporte local y urbano, y ante la falta de autoridad podría surgir mayor v¡ol£nci@.