AUMENTO SIN PRECEDENTES DE LA INSEGURIDAD ES PORQUE EL GOBIERNO LO PERMITE, YA SEA POR INCAPACIDAD O ENCUBRIMIENTO: MEDINA FARFÁN

Ricardo Medina Farfán, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, culpó al Gobierno del Estado del incremento sin precedentes de la inseguridad en la entidad, ya que no hace nada para detenerla y por el contrario lo permite, ya sea por incapacidad o encubrimiento.

El dirigente tricolor aseveró que este problema viene del propio Gobierno al no implementar acciones efectivas para frenar al crimen organizado ni romper los “círculos de violencia” que se han agravado en los últimos meses, pues actualmente se registran 3 ó 4 asesinatos por semana vinculados a disputas criminales, una cifra sin precedentes en el Estado.

Medina Farfán recordó el feminicidio en Aguacatal ocurrido este año, lamentó que la violencia contra las mujeres y los homicidios se han vuelto recurrentes, pues “no recuerdo antecedente así en Campeche”, y sentenció que el Estado tiene los recursos para combatir el crimen, ante lo cual “cuando la violencia escala y se acerca a la gente, la única explicación es que el Gobierno no actúa”.