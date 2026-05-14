ANAYA EXIGE DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN DE ROCHA MOYA POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCOTRAFICO

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, exigió la detención inmediata con fines de extradición hacia Estados Unidos del exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señaló de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aseguró que existen “una tonelada de pruebas” sobre el supuesto involucramiento de Rocha Moya con grupos del narcotrafico antes, durante y después de su campaña política y afirmó que Morena habría pactado con organizaciones criminales para obtener apoyo electoral y posteriormente pagar con protección institucional y beneficios económicos.

El senador recordó que desde 2021 Acción Nacional presentó denuncias relacionadas con estos hechos y mencionó casos como el secuestro de operadores políticos y de la entonces candidata Paola Gárate, así como el asesinato de Héctor Melesio Cuén, sobre el cual acusó un supuesto montaje realizado por autoridades estatales para alterar la escena del crimen.

Sostuvo que la solicitud de extradición de Rocha Moya por parte de Estados Unidos se encuentra respaldada por el tratado bilateral firmado entre ambos países y por la Constitución Mexicana. Asimismo, afirmó que el Departamento de Justicia estadounidense ya integró un expediente con pruebas que derivó en una orden de aprehensión emitida por una jueza federal, por lo que insistió en que debe aplicarse “todo el peso de la ley” contra el mandatario sinaloense.