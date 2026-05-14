jueves, mayo 14, 2026
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CAMPECHE REGISTRA PRIMERA MUERTE POR GOLPE DE CALOR

Campeche registró la primera defunción por golpe de calor de la temporada, de acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, el cual también reporta un total de 7 casos relacionados con las altas temperaturas en la entidad.

Según el reporte, de los casos contabilizados en el estado, 3 corresponden a deshidratación, 2 a golpes de calor y 2 más a quemaduras ocasionadas por las condiciones extremas del clima. Estas cifras representan el 2.4 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

Aunque Campeche se mantiene dentro de los estados con incidencia moderada, ell informe también detalla que entidades como Jalisco, Tabasco y Morelos presentan mayores afectaciones derivadas de las altas temperaturas, con cifras considerablemente superiores a las registradas en Campeche.

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