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LA ALCALDÍA DE CAMPECHE GANA PREMIO INTERNACIONAL “LA ESCOBA DE ORO”

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, dio a conocer que el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Campeche recibirá el premio internacional “La Escoba de oro”.

La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus) ha galardonado al Ayuntamiento de Campeche con dicha distinción, gracias a la eficiencia, calidad y compromiso en la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, a través de Red Ambiental.

Nos complace que una empresa de clase mundial trabaje en sinergia con nosotros para la recolección de la basura, destacó la alcaldesa.

También expuso que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Municipio de Campeche ocupa el 4 lugar como ciudad más limpia.

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