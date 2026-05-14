POCHIMÓVIL TERMINA FUERA DE LA CARRETERA EN EL TRAMO SABANCUY–OXCABAL
Un pochimóvil marcado con el número económico 001 de la comunidad de Chicbul terminó fuera de la carretera la tarde de este miércoles sobre el tramo Sabancuy–entronque Oxcabal, provocando movilización de automovilistas y curiosos que transitaban por la zona.
La unidad, presuntamente propiedad de una persona conocida como “Chema”, quedó a un costado de la vía luego de salirse del camino por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas. De manera preliminar no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque el accidente generó expectación entre conductores y habitantes cercanos que se aproximaron al lugar para observar lo ocurrido.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del percance ni se ha confirmado la intervención de autoridades de tránsito o cuerpos de emergencia en la zona.