VINCULAN A PROCESO A MARELL N. POR HOMICIDIO IMPRUDENCIAL; LOGRA SALIDA ALTERNA CON PAGO REPARATORIO

En una audiencia de casi seis horas, Marell N. fue vinculada a proceso por el delito de homicidio imprudencial, tras el accidente en el que perdió la vida el joven Wilberth Antonio. Durante la sesión, celebrada en la Sala de Juicios Orales, la imputada rompió el silencio, lloró de manera constante y con voz entrecortada pidió disculpas públicas a los familiares de la víctima, expresando: “Todos los días oro por Wilberth”.

La juez interina de Control, Patricia del Carmen Benítez, determinó su vinculación e impuso medidas cautelares como no salir de la ciudad, estar bajo supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares y no acercarse a los familiares del fallecido. Sin embargo, Marell “N” logró acceder a una Salida Alterna al Proceso (SAP) mediante el acuerdo de reparación del daño, cuyo monto no fue revelado y que será cubierto en pagos.

La defensa solicitó la suspensión del procedimiento durante 30 días para cumplir con el acuerdo reparatorio. Por su parte, el abogado Miguel Ucán, representante de la familia de Wilberth, señaló que también se avanza en el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora. La audiencia, iniciada a las 13:15 horas, concluyó a las 19:30 horas de este jueves 31 de julio.