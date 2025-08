CAMPECHE: “NO HAY NADA QUÉ INFORMAR, PORQUE EL GOBIERNO LE QUEDA A DEBER TODO A LA CIUDADANÍA”: PAUL ARCE

Revisaremos datos con la cuenta pública y auditorías para ver qué hizo con los 24 mil mdp que le tocó este año, anuncia

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y legislador local, Paúl Arce Ontiveros, cuestionó duramente los resultados del Gobierno de Layda Sansores al cumplirse cuatro años de su Administración, pues “no hay nada qué informar, y le queda a deber todo a la ciudadanía”.



En el marco del IV Informe de Gobierno, Arce Ontiveros afirmó que deberá ser “bastante corto”, porque a los ojos de los campechanos y de nosotros no se ha hecho mucho, y los esfuerzos comunicativos del Gobierno Estatal, como las banderolas publicitarias y los mensajes sobre supuestos buenos resultados, no reflejan un impacto real en la vida de los campechanos. “Son números muy bajos transformados en resultados que a los ciudadanos no les llegan”, sentenció.



El legislador mocista subrayó que la evaluación del desempeño gubernamental corresponde a los ciudadanos, quienes, afirmó, sienten que la Administración actual no ha cumplido ni siquiera con las expectativas mínimas, como la inseguridad, la salud pública y el desarrollo económico, áreas en las que considera que el Gobierno ha quedado a deber.



“Es un gasto innecesario el que se va a hacer para dar un informe donde no hay nada que informar”, añadió el legislador, y adelantó que Movimiento Ciudadano estará presente en el protocolo establecido por ley para recibir el Informe.



Asimismo, indicó que revisarán los datos presentados en contraste con la cuenta pública y las auditorías correspondientes, para ver qué hicieron con los 24 mil millones de pesos que les tocó en este 2025.

Respecto a las comparecencias que se llevarán a cabo posteriormente, Arce Ontiveros lamentó que el reglamento limite el tiempo y las preguntas disponibles para cuestionar a los funcionarios, sin embargo, aseguró que se enfocarán en los temas esenciales, especialmente en materia de seguridad, para obtener respuestas claras.



Al preguntarle cuáles son los pendientes del Gobierno Estatal, el legislador fue contundente: “Todo. Yo creo que le debe todo a los campechanos”, y enfatizó la importancia de que el Gobierno mantenga cercanía con la ciudadanía, para identificar y priorizar las necesidades, como seguridad, salud, donde hay muchísimos problemas súper graves; carreteras y muchísimas cosas más, también en sectores pesquero, agropecuario y ganadero, todos, todos, que también es una queja constante y hartazgo.