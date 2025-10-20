ROBAN EN SUCURSAL DE HOSPITAL VETERINARIO DE LA AVENIDA COLOSIO

Durante la madrugada de ayer, un hombre ingresó a robar en un hospital veterinario ubicado sobre la avenida Colosio, en la colonia San José de la ciudad de Campeche.

La denuncia fue realizada por la doctora Gloria Cortez a través de sus redes sociales, donde expresó su molestia por el hecho e informó que el intruso fue captado por las cámaras de seguridad mientras el personal se encontraba trabajando.

La médica precisó que el individuo no logró llevarse gran cosa, pero destacó la gravedad del incidente, ya que ocurrió con personal dentro del inmueble. También explicó que el presunto responsable portaba un disfraz para evitar ser identificado, aunque señaló que hay características observables que podrían ayudar a reconocerlo.

Cortez pidió apoyo a los vecinos de la zona para ubicar al presunto ladrón y ofreció una recompensa a quien proporcione información que permita identificarlo.