CIRCULA EN REDES: ACUSAN A VÍCTOR SARMIENTO, A IDALÍ SOSA Y AL LÍDER DEL SNTE DE TRAFICAR PLAZAS DE PRIMARIA EN SEYBAPLAYA

Una denuncia ciudadana difundida por el portal Política Peninsular del Camino Real, señala presuntas irregularidades en la asignación de plazas administrativas y docentes de primaria en Seybaplaya, involucrando al exsecretario de Educación y hoy secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, y a Idalí Sosa Huchín, subdirectora de ese nivel, al favorecer a familiares y personas cercanas.

Las plazas fueron repartidas entre allegados con el respaldo de Sarmiento Maldonado, cuyo sucesor Candelario Pacheco Pacheco encubrió esas prácticas, en contubernio con Sergio Flores Gutiérrez, dirigente estatal de la Sección IV del SNTE, a quien también se señala de no convocar a la renovación del Comité Ejecutivo hasta 2027, contraviniendo los estatutos sindicales.

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran Sosa Huchín, quien favoreció a un familiar con una plaza en la escuela “Fidencio Poot” sin respetar la lista de prelación, y a Editn Lira Valencia, Carlos Sánchez Preve y una mujer identificada como “Chela Mark”.

Así, mientras docentes que presentan examen son enviados a Calakmul, los recomendados reciben claves del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) en escuelas céntricas, sin respetar los lineamientos de la Usicamm, el concurso de oposición y la lista de prelación. Los hechos son calificados como un supuesto “huachicol de plazas”.

Los maestros afectados, recalca la denuncia, pueden ejercer su derecho de petición conforme al Artículo 8° Constitucional ante la Seduc y la Usicamm, y presentar denuncias ante la Secretaría Anticorrupción.

También señala que las personas mencionadas gozan de la presunción de inocencia y del derecho de audiencia y réplica, conforme a los Artículos 14 y 16 de la Constitución, mientras no exista una resolución de la autoridad competente.

Si existen pruebas de nepotismo o tráfico de plazas, la denuncia plantea acudir a la Secretaría Anticorrupción, la Usicamm y la Fiscalía Anticorrupción, finalizó.