domingo, julio 12, 2026
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¡”NI PUSO ORDEN NI CONSTRUYÓ UNIDAD”! EXDIPUTADO CUESTIONA EL PROCESO INTERNO DE MORENA

  • ASEGURA QUE A LA IMPOSICIÓN DE LAYDA YA LE SURGIÓ COMPETENCIA

La disputa por el control de Morena en Campeche volvió a exhibir sus fracturas internas. El exdiputado Jorge Luis López Gamboa cuestionó el proceso mediante el cual se definirá la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación y lanzó nuevas críticas contra el dirigente estatal, Erick Reyes León.

Al asegurar que Reyes León “ni puso orden ni construyó unidad”, sostuvo que el partido atraviesa una etapa en la que “cada quien hace lo que quiere”, mientras cuestionó quién conduce realmente el proceso interno.

En ese contexto, señaló que al chilango Pablo Gutiérrez Lazarus, impulsado por la gobernadora Layda Sansores para encabezar el proyecto político en Campeche, ya le salieron contendientes, lo que, afirmó, evidencia que la definición está lejos de resolverse.

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