A 95 PESOS EL KILO DE PAVO, A 47 EL POLLO Y A 58 LA GALLINA EN EL MERCADO “PEDRO SÁINZ”, REPORTAN
Comerciantes del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” reportaron estabilidad en los precios del pavo, pollo y gallina durante la temporada decembrina, lo que ha permitido a las familias contar con opciones accesibles para sus cenas navideñas y de fin de año.
Mariana Méndez, vendedora de “Pollería Marlene”, informó que el pavo se mantiene en 95 pesos el kilo, el mismo precio que el año pasado, y confió en que el abasto alcance hasta hoy 31 de diciembre. “Todavía queda pavo, hay regular, esperamos que nos alcance para el 31”, señaló.
La comerciante destacó que las ventas se comportaron de manera positiva durante los días previos a la Navidad, con mayor movimiento el día 23.
“Gracias a Dios nos fue bien; el 23 se vendió un poquito más y el 24 compraron sobre todo quienes buscan pavo fresco para el mero día”, explicó Mariana Méndez, y dijo que además de pavo, ofrece pollo y gallina, productos que también han tenido buena aceptación.
Actualmente, el pollo está a 47 pesos el kilo y la gallina a 58, precisó, e indicó que muchas familias optan por estas alternativas, ya sea por gusto o por economía.