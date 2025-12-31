EN REDES: NO FUE EVENTO FERROVIARIO, SINO OTRO DESCARRILAMIENTO PERO AHORA CON PÉRDIDAS HUMANAS: KIKE MIRELES; “LA NEGLIGENCIA Y LA CORRUPCIÓN MATAN”

En un video que publicó en sus redes sociales, el analista Kike Mireles criticó a Morena por querer llamarles “eventos ferroviarios” cuando la realidad es que son descarrilamientos, y además no son hechos aislados, pues no es el primero que pasa en estos proyectos del “morenato”, aunque, desafortunadamente, sí lo es en pérdidas humanas, con 13.

Y aseveró: “A nadie puede alegrarle esto, pero tampoco puede normalizarse, como muchos están queriendo hacerlo, no nos quedemos callados, porque la negligencia y la corrupción matan”.

Kike Mireles recordó que hace menos de 30 días el Tren Interoceánico ya había tenido un percance, ante lo cual hay que preguntarnos y analizar lo que hay alrededor, como el hecho de que operaba con trenes de más de 50 años de antigüedad y de segunda mano, y claro que hay dudas porque este proyecto fue asesorado de manera directa por uno de los hijos (Gonzalo) del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo presumió.

“¿En dónde están las investigaciones?”, preguntó el analista, y sentenció: “Hay 13 familias rotas porque alguien no hizo lo que debía hacer, o hizo lo que no debía hacer. Hoy oramos para que no haya más pérdidas de vidas humanas y por las familias que desafortunadamente perdieron a un ser querido”.