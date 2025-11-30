EXPONEN NACIONALMENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAYDA SANSONES A PESCADORES DE LA CALETA DE CARMEN

La denuncia difundida en un noticiero de Grupo Imagen colocó bajo los reflectores nacionales la inconformidad de pescadores de La Caleta, quienes señalaron que Layda Sansores San Román dejó atrás los compromisos hechos durante su campaña en 2021. Los trabajadores del mar afirmaron que las promesas quedaron lejos de la realidad que enfrentan.

Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Producción Vaquera-Rivereño explicaron que la zona permanece en condiciones que calificaron como denigrantes, atrapados entre lodo y afectaciones que atribuyen a la falta de trabajos de asolve. Detallaron que esta situación limita sus actividades y afecta sus ingresos.

Los pescadores mencionaron que desde hace dos años solicitaron atención al Gobierno del Estado y al municipio, sin obtener respuesta. Aseguraron que sus llamados no recibieron atención, mientras la problemática continúa deteriorando su espacio profesional.