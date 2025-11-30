BALEAN A DOS HOMBRES EN VILLAS DE SANTA ANA; NO HAY DETENIDOS

Dos hombres fueron atacados a balazos frente a su vivienda en la calle Santo Tomás del fraccionamiento Villas de Santa Ana durante la madrugada de este domingo. Vecinos afirmaron que se escucharon entre ocho y diez detonaciones antes de que los agresores, quienes viajaban en motocicletas, huyeran del lugar. Paramédicos del Grupo Nova trasladaron al Hospital General a Gustavo Martínez, quien recibió cinco impactos y se reportó grave, mientras que personal de Protección Civil llevó a Denis Velázquez, quien solo presentó un rozón.

De acuerdo con las primeras versiones, ambos se encontraban conviviendo en la sala con la puerta abierta cuando fueron sorprendidos por los atacantes. La zona quedó asegurada en espera de la Vicefiscalía para la recolección de indicios. Hasta el momento no hay personas detenidas ni avances oficiales sobre los responsables del ataque.