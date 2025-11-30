SUTCOBACAM FALLA EN INTENTO DE CANCELAR REGISTRO DEL SITCOBACAM

La resolución del Tribunal Laboral Federal declaró improcedente la solicitud

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche obtuvo un triunfo legal relevante luego de que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en Ciudad de México, rechazara la petición del SUTCOBACAM para cancelar su registro sindical. En un comunicado firmado por su secretario general, Nicolás Guzmán Vázquez, se informó que la autoridad laboral consideró improcedente la demanda promovida por la organización rival, señalando que emprendió un “costoso juicio laboral pagado con las cuotas de sus agremiados” con el fin de invalidar al nuevo sindicato.

Guzmán Vázquez destacó que la resolución reafirma la legitimidad y legalidad del SITCOBACAM dentro del Colegio de Bachilleres, subrayando que la existencia de varias organizaciones sindicales fortalece la pluralidad y genera mejores condiciones en beneficio de los trabajadores. La dirigencia celebró el fallo como un avance en la consolidación de su representación.