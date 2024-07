MORENA NO QUIERE QUE ME REINCORPORE COMO DIPUTADO, ACUSA PAUL ARCE

SOSPECHA QUE TIENE ACUERDOS PENDIENTES CON SU SUPLENTE

El diputado con licencia Paúl Arce Ontiveros, afirmó que Morena no quiere que regrese a sus labores como legislador, para cumplirle los acuerdos que pudo hacer con quien lo suplió y abandonó a MOCI, para integrarlo a sus filas y tener el control para lo que requiere.

Enterado de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche dictaminó su caso, narró que el 12 de julio pidió su reincorporación, en espera de que su petición fuera leída en la siguiente sesión y lo llamaran.

“Yo soy quien solicita terminar con mi licencia, quien tiene el cargo, quien pide la licencia soy yo y quien decide terminar con esa licencia también soy yo”.

Sabemos —agregó—, cómo se las gasta Morena, qué hace, cómo actúa, y pues lo que sucede es que no leen, no dan trámite para que continúe el diputado que entró en mi lugar pero dejó a MOCI y se unió a esa bancada, para tener más diputados para lo que necesite.

“Vamos a pelear, ya viene en la Gaceta Legislativa, pero veremos qué sucede, Morena no quiere que yo regrese a ocupar mi cargo de diputado”.

A lo mejor tendrán algún acuerdo con el diputado que se fue a Morena, que entró por parte del Movimiento Ciudadano en mi lugar y no le quieren incumplir, creo que va por allá la cosa, sin embargo, yo voy a pelear, recalcó.

“Lo que busca Morena es no leer el oficio de mi reincorporación, no darle trámite y yo continuar de licencia. Después de dos sesiones me di cuenta que tenía que recurrir a otros métodos legales, y metí un juicio para proteger mis derechos”.

Lo mandamos (el juicio) vía Sala Regional de Xalapa, quien ordenó al Tribunal Electoral que resuelva y dé vista de lo que haya resuelto. Lo que hizo el domingo, pero nada más diciéndole a la presidenta que le tiene que dar trámite, dijo.

Al final —señaló—, lo que tiene que pasar es que me tienen que hablar y yo me tengo que reincorporar al Congreso para seguir con mis funciones de diputado.

VER VIDEO