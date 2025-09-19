COMPRAR AGUA PURIFICADA BARATA PUEDE SALIR CARO PARA LA SALUD, ADVIERTE FONOY
Ciudad del Carmen .- El presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, capítulo Carmen, Rafael Javier Fonoy Jiménez, advirtió sobre los riesgos a la salud que representa el consumo de agua mal purificada, luego de que la Copriscam suspendiera 7 purificadoras en el último mes y 22 en lo que va del año, por malas prácticas en el proceso de potabilización, y recomendó priorizar la salud sobre comprar barato.
El especialista señaló que el agua para consumo humano debe cumplir con estrictas especificaciones sanitarias, de lo contrario, puede derivar en infecciones gastrointestinales, cuadros severos de salmonella, amibas e incluso cólera, enfermedades que pueden escalar desde vómito y diarrea hasta complicaciones graves.
Cuando las purificadoras no cumplen con los procesos completos de filtrado y desinfección, lo barato puede salir caro. Una familia puede comprar garrafones de 12 ó 15 pesos, pero no hay garantía de que realmente estén purificados, y ese ahorro económico puede convertirse en un gasto mayor en salud, advirtió Fonoy Jiménez.
Aunque en Campeche no se han registrado brotes recientes de cólera, la movilidad de la población y experiencias internacionales —como ocurrió en Nueva York—, evidencian que siempre existe riesgo latente.