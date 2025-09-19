COMPRAR AGUA PURIFICADA BARATA PUEDE SALIR CARO PARA LA SALUD, ADVIERTE FONOY

Ciudad del Carmen .- El presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, capítulo Carmen, Rafael Javier Fonoy Jiménez, advirtió sobre los riesgos a la salud que representa el consumo de agua mal purificada, luego de que la Copriscam suspendiera 7 purificadoras en el último mes y 22 en lo que va del año, por malas prácticas en el proceso de potabilización, y recomendó priorizar la salud sobre comprar barato.

https://youtu.be/3Y_FUErau_s

El especialista señaló que el agua para consumo humano debe cumplir con estrictas especificaciones sanitarias, de lo contrario, puede derivar en infecciones gastrointestinales, cuadros severos de salmonella, amibas e incluso cólera, enfermedades que pueden escalar desde vómito y diarrea hasta complicaciones graves.

Cuando las purificadoras no cumplen con los procesos completos de filtrado y desinfección, lo barato puede salir caro. Una familia puede comprar garrafones de 12 ó 15 pesos, pero no hay garantía de que realmente estén purificados, y ese ahorro económico puede convertirse en un gasto mayor en salud, advirtió Fonoy Jiménez.

Aunque en Campeche no se han registrado brotes recientes de cólera, la movilidad de la población y experiencias internacionales —como ocurrió en Nueva York—, evidencian que siempre existe riesgo latente.