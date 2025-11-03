REPRIMEN A CIUDADANOS MIENTRAS EL CRIMEN AUMENTA EN MICHOACÁN

Fuente: Fotógrafo Asaid Castro.

Durante la manifestación de protesta en el Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el fotógrafo Asaid Castro, de Prensa Sala, documentó el instante en que agentes policiacos someten con violencia a los inconformes.

Así, mientras el cr¡m£n se multiplica, la autoridad estatal responde con represión a quienes lo critican por no frenar la ola delictiva y exigen que renuncie.