“CUANDO NO HAY CORRUPCIÓN EL DINERO ALCANZA”: CLAUDIA SHEINBAUM

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “cuando no hay corrupción el dinero alcanza y se pueden dar resultados”, al subrayar que gobernar significa servir y que el bienestar de la población se logra cuando el pueblo tiene acceso a la salud, educación, una pensión digna, medicamentos gratuitos y oportunidades para salir adelante; añadió que la libertad del pueblo se fortalece cuando existe la certeza de que el gobierno no responde a minorías privilegiadas, sino a la mayoría de las mexicanas y mexicanos.