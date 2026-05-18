lunes, mayo 18, 2026
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“CUANDO NO HAY CORRUPCIÓN EL DINERO ALCANZA”: CLAUDIA SHEINBAUM

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “cuando no hay corrupción el dinero alcanza y se pueden dar resultados”, al subrayar que gobernar significa servir y que el bienestar de la población se logra cuando el pueblo tiene acceso a la salud, educación, una pensión digna, medicamentos gratuitos y oportunidades para salir adelante; añadió que la libertad del pueblo se fortalece cuando existe la certeza de que el gobierno no responde a minorías privilegiadas, sino a la mayoría de las mexicanas y mexicanos.

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