NO HAY “CANDIDATO DE UNIDAD” EN MORENA PARA LA GUBERNATURA DE CAMPECHE: FROILÁN PALESTINO
El afiliado de Morena, Froilán Palestino Cruz, aseguró que actualmente no existe ningún “candidato de unidad” definido rumbo a la gubernatura de Campeche y consideró que el evento realizado semanas atrás, donde se mencionó la figura de Pablo Gutiérrez Lazarus, fue únicamente una estrategia política adelantada a los tiempos internos del partido. Señaló que la militancia morenista no ha votado ni designado oficialmente a ningún aspirante bajo esa figura, por lo que consideró incorrecto posicionar nombres antes de que el Comité Ejecutivo Nacional emita una convocatoria formal.
Agregó que el proceso interno aún no inicia y que únicamente la dirigencia nacional tiene facultades para establecer las reglas y mecanismos de selección de candidaturas. En ese sentido, afirmó que el reciente movimiento generó inconformidad entre parte de la militancia al percibirse como una imposición adelantada, reiterando además que desde la dirigencia de Morena se ha aclarado que no existen candidatos definidos ni nombramientos válidos en este momento.