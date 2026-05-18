“ASESORÍAS POLÍTICAS” DE LUJO: ANDY LÓPEZ BELTRÁN COBRA CASI 100 MIL PESOS LIBRES EN MORENA

El contrato de Andrés Manuel López Beltrán con Morena ya aparece en los registros de transparencia y ha generado críticas por el monto y el concepto del acuerdo. Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios para brindar “asesorías y gestiones en materia política” al partido guinda.

De acuerdo con la información difundida, el pago asciende a 125 mil pesos brutos mensuales, lo que dejaría cerca de 94 mil pesos libres para el también conocido como “Andy”. El contrato tendría una duración de apenas 61 días, situación que ha desatado cuestionamientos en redes sociales sobre el discurso de austeridad promovido por Morena.

Las críticas apuntan a que, mientras millones de mexicanos enfrentan bajos salarios y dificultades económicas, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibe una alta remuneración por asesorar políticamente al mismo partido que llevó a su familia al centro del poder político nacional.