PEMEX APLAZA HASTA 2033 EL PAGO A PROVEEDORES POR MÁS DE 250 MIL MDP

Petróleos Mexicanos (Pemex) extendió hasta el año 2033 el pago de más de 250 mil millones de pesos que mantiene como adeudo con proveedores y contratistas, en medio de la presión financiera que enfrenta la empresa productiva del Estado.

La medida quedó establecida en la Cuenta Pública 2025, donde se detalla que la petrolera refinanció parte de sus compromisos mediante convenios modificatorios que permitirán cubrir los pagos en un plazo de ocho años.

El monto involucrado asciende a 250 mil 498 millones de pesos, aunque el pasivo total con proveedores supera actualmente los 375 mil millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros.

Especialistas del sector energético advierten que Pemex ha utilizado el retraso de pagos como mecanismo para sostener operaciones, ante la caída en la producción petrolera y las limitaciones presupuestales que enfrenta la compañía.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la producción de petróleo registró una disminución cercana al 8.1 por ciento, situación que incrementó las presiones económicas dentro de la empresa estatal.

Empresarios de estados petroleros como Campeche, Tabasco y Veracruz han denunciado afectaciones derivadas de la falta de pagos, entre ellas despidos, suspensión de contratos y dificultades para mantener operaciones relacionadas con exploración y servicios energéticos.

La situación financiera ocurre además en medio de cambios internos en Pemex, luego de la llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso a la dirección de la empresa.

Analistas consideran que el diferimiento de pagos refleja las complicaciones financieras de la petrolera y podría impactar la actividad económica de empresas vinculadas al sector energético durante los próximos años.

Fuente: El Universal, Latinus