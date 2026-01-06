EXEDIL ROSADO RUELAS QUIERE “COLGARSE” DEL MOVIMIENTO DE CARLOS MANZO PARA IMPULSAR SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Luego de anunciar en sus redes sociales que iría por la candidatura independiente en busca de ganar otra vez la Alcaldía de Campeche, el exalcalde panista Carlos Rosado Ruelas puso en marcha su estrategia mientras los Reyes Magos se alistaban para la entrega de juguetes y regalos a los niños, ya que “La sombreriza”, una de cientos de páginas y grupos que pretenden usufructuar y hasta detentar el legado de Carlos Manzo, le dio la bienvenida en Campeche con un tinte 100% electoral a priori.

Vale la pena resaltar que Grecia Quiroz, la viuda del alcalde Carlos Manzo, no ha avalado a estos grupos.

¿Pero quién es “Carlos Ruelas”, el Rey del Lechón en Campeche? En 2009, como candidato del PAN, prometió no usar la Presidencia Municipal de Campeche como “trampolín político”, pero en 2012 saltó como chango en pos de la diputación federal del Distrito 1, lo que no consiguió.

Pero lo más escandaloso fue su @m£naz@ de venderle al gobernador en turno (Fernando Ortega Bernés, PRI) la elección a la Alcaldía y llevarse las “maletas de lana”, si el candidato a sucederlo no salía de su grupo político.

Tomado de Visión Política Noticias.