martes, enero 6, 2026
Lo último:
Locales

CONVOCAN ESTE JUEVES A TAXISTAS Y A ORGANIZACIONES A DIALOGAR PARA UNIFICAR CRITERIOS Y DEFENDER DERECHOS

San Francisco de Campeche.- El Movimiento Nacional Transportista lanzó una convocatoria a todos los taxistas y organizaciones de taxistas, para informar, analizar, unificar criterios, defender derechos y definir acciones conjuntas encaminadas a construir soluciones reales a los problemas que enfrenta el sector.


El documento aclara que la reunión no es en contra de nadie ni para imponer postura, sino un espacio para escuchar, dialogar y sumar voluntades, porque cuando el gremio se divide otros deciden por nosotros, pero cuando se une nuestra voz pesa y se respeta.


Los temas a tratar en la reunión son: Piratería en el transporte, Tarjetones y la necesidad de criterios claros y no discrecionales, Marco legal actual y actuación de la Artec y Postura del gremio ante la autoridad.


La reunión será el jueves 8 de enero del 2026 a las 10 de la mañana en la colonia Jardines, cita calle Girasol esquina con Nochebuena.

También te puede gustar

No es imposible que la mujer ingrese a las Fuerzas Armadas

Alumnos de Prepas de la UAC no recibirán pago de beca federal del semestre pasado

Nuevo Puente de la Unidad, podría ser nombrado “Alejandro Moreno Cárdenas”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *