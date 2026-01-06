CONVOCAN ESTE JUEVES A TAXISTAS Y A ORGANIZACIONES A DIALOGAR PARA UNIFICAR CRITERIOS Y DEFENDER DERECHOS

San Francisco de Campeche.- El Movimiento Nacional Transportista lanzó una convocatoria a todos los taxistas y organizaciones de taxistas, para informar, analizar, unificar criterios, defender derechos y definir acciones conjuntas encaminadas a construir soluciones reales a los problemas que enfrenta el sector.



El documento aclara que la reunión no es en contra de nadie ni para imponer postura, sino un espacio para escuchar, dialogar y sumar voluntades, porque cuando el gremio se divide otros deciden por nosotros, pero cuando se une nuestra voz pesa y se respeta.



Los temas a tratar en la reunión son: Piratería en el transporte, Tarjetones y la necesidad de criterios claros y no discrecionales, Marco legal actual y actuación de la Artec y Postura del gremio ante la autoridad.



La reunión será el jueves 8 de enero del 2026 a las 10 de la mañana en la colonia Jardines, cita calle Girasol esquina con Nochebuena.