ELISEO FERNÁNDEZ ANUNCIA POSIBLE ALIANZA CON “ALITO” MORENO

Reaparece Eliseo Fernández Montufar, exalcalde de Campeche, quien en su discurso aseguró que buscará a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, de quien dijo que tiene relaciones políticas, empresariales y sociales, tanto en México como en el extranjero, que pueden contribuir de manera importante al desarrollo del estado. Señaló que ese capital de vínculos no debe desaprovecharse y que es momento de sumar esfuerzos para impulsar a Campeche.

El exedil sostuvo que su intención es convencerlo de trabajar de manera conjunta para que cada quien aporte desde su posición a la transformación de la entidad. Afirmó que Campeche tiene todo para cambiar su rumbo y que la colaboración entre liderazgos es clave para sacar adelante al estado.

El mensaje fue emitido durante la posada navideña de Movimiento Ciudadano en el estadio “Leandro Domínguez”, evento que encabezó tras varios años de exilio, donde se dirigió a sus seguidores, a quienes llamó “La Familia de Eliseo”.