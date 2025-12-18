EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

MENTIROSO, NUEVO CONSEJERO JURÍDICO.

Otro de los perros mordelones que se trajo Layda Sansores de la delegación Álvaro Obregón, es el recién estrenado Consejero Jurídico, Adrián Serrano Barrientos. Parece que en Campeche no hay mejores abogados con respetable trayectoria y un currículum digno, pues este esperpento no ha pasado de ser un burócrata.

El tema es que, en el Jaguar de esta semana, el foráneo consejero tomó la palabra para “precisar que es falso lo que ha señalado el director general de TRIBUNA, ya que no existe una censura previa… él lo manifiesta derivado de que el 11 de diciembre en la audiencia, donde se llevó a cabo la revisión de las medidas cautelares, se determinó que deberán estar vigentes durante todo el proceso penal”. ¿Se enredó en su lengua? ¿Por qué miente?

Si los serviles jueces, obedeciendo las órdenes del exconsejero jurídico, representante legal de Layda Sansores y hoy presidente ilegítimo del Tribunal Superior de justicia, Juan Pedro Alcudia Vazquez, impusieron medidas cautelares que violan los artículos sexto y séptimo de la Constitución, entonces sí hay censura. ¿No había abogados íntegros y pundonorosos para ocupar la Consejería Jurídica? ¿Aquí también aplicó el requisito morenista de 90% de fidelidad y sólo 10% de capacidad? Se ve a leguas.

LA LARGUÍSIMA LENGUA DE LAYDA.

A quien le cuesta trabajo mantener la boca cerrada es a Layda Sansores, que este martes retomó nuevamente su campaña de odio y polarización contra TRIBUNA y el periodista Jorge Luis González Valdez.

¿Y la persecución de la que habla don Piraña?… se lo decimos con mucho cariño don Piraña… puede seguir informando y manifestar el contenido, lo que pasa es que él no daba contenido ni información… era una cadena de insultos, de misoginia… dice uno porqué tienes que aceptarlo… pues no. Entonces ahí se espantó porque no están acostumbrados, se creían sagrados, ofendían, inventaban. ¿A cuantas familias destruyeron y lastimaron en este Campeche? Que no pierdan la memoria desde el famoso expediente.”

Con ese mismo cariño le respondemos a doña Corrupta, a quien la información y contenido de TRIBUNA le incomodan porque hablan de sus nulos resultados y de su enorme corrupción, que no eran insultos ni misoginia, sino una descripción suya y de su actuar. Ella sí se cree sagrada y le molesta que le demuestren su ineficiencia, por eso ofende y difama. Por cierto, hablando de destrozar familias, ¿por qué la aborrecen los hijos de Romeo Ruiz?