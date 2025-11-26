VIOLENTADORAS DE MUJERES

“Si de verdad la Tía está en contra de la violencia contra la mujer, que les pida perdón a las mujeres policías y que las reinstale. Si no lo hace, toda su ‘sororidad’ no es más que hipocresía”.

¿Con qué cara se atreve a exigir la Tía gobernanta el alto a la violencia contra las mujeres, cuando ella misma desde su Gobierno, se ha encargado de dañar, afectar y lastimar a decenas y decenas de mujeres policías, amas de casa, indígena, diputadas federales y exempleadas de Gobierno a quienes ha despedido con la mano en la cintura sin escucharlas y sin pagarles lo que les corresponde?“, cuestionó sumamente enojada doña Chela en el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

–“Es un día propicio para que la señora a la que le gusta llamar a sus adversarios por sus apodos, pero se pone a chillar cuando le contestan en los mismos términos, le pida perdón de rodillas a nuestras mujeres indígenas pobres, a quienes calificó como “lo peor que le puede pasar a una persona” en una muestra más de su falta de sensibilidad social y de su carencia total de empatía social para con los más oprimidos” exigió el bolero don Memín.

–“Es triste decirlo, intervino el poeta Casimiro, pero en esta tierra del antiguo cacicazgo de Ah Kim Pech, lo que más abunda es la violencia institucional contralas mujeres; es decir, el Gobierno o la gobernanta, que deben ser quienes más defiendan a las damas, son paradójicamente quienes más las han lastimado y ejemplos hay muchos, pero creo que con las 80 o 100 mujeres valientes de la policía que fueron despedidas, es suficiente. Si de verdad la Tía está en contra de la violencia contra la mujer, que les pida perdón y que las reinstale. Si no lo hace, toda su ‘sororidad’ no es más que hipocresía” sentenció.

–Y no se olviden de la comandanta guanajuatense, recordó el viejo Julián. Ella es la principal culpable de la agresión y de la violencia institucional contra las mujeres policías y ella también debe pedir perdón de rodillas. No lo hará porque lo suyo es victimizarse, acusar a los demás de agredirla en los medios, cuando que ella lastimó con todo el poder del Estado a quienes solamente exigían justicia y respeto a sus derechos. Es una farsante y una hipócrita que no tiene derecho a hablar contrala violencia contra las mujeres porque ella es una de las principales violentadoras” subrayó.

–“En contra de la Tía hay una sentencia del máximo Tribunal Federal que le impuso sanciones, entre ellas, que su nombre sea inscriba en el padrón de personas violentadoras de género. ¿Ya lo cumplió? ¿Ya le pidió perdón a las personas que ofendió? ¿Ya tomó los cursos para que no vuelva a incurrir en esa conducta? ¡Claro que no! Por eso digo que es la principal agresora de las mujeres y por eso sostengo que su discurso en favor del feminismo es total y absoluta mentira” exclamó visiblemente alterada doña Chela mientras sus contertulios asentían con la cabeza en respaldo a sus enérgicas palabras.