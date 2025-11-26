DUEÑO DE MISS UNIVERSO, RAÚL ROCHA CANTÚ VINCULADO AL NARCO AL HUACHICOL Y AL TRÁFICO DE ARMAS

De acuerdo a Latinus, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de captura contra el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, al señalarlo por presuntos vínculos con el crimen organizado, tráfico de armas y “huachicol”. De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola, la orden de aprehensión fue emitida el pasado 15 de noviembre dentro de la causa penal 495/2025.

El expediente refiere que Rocha Cantú estaría involucrado en una red dedicada a la compra de combustible robado proveniente de Guatemala y a la operación de centros logísticos en Querétaro, donde empresas fantasmas habrían sido utilizadas para facturar e introducir hidrocarburos al mercado formal.

La FGR también lo acusa de participar en un esquema de adquisición, transporte y rematriculación de armas, destinadas presuntamente al Cártel del Golfo y al grupo Sombra en Veracruz. Estas armas habrían circulado con registros oficiales del Ejército, lo que les daba apariencia de legalidad.

Sin embargo, el empresario evitó la orden de aprehensión días antes de la final de Miss Universo al acogerse al programa de testigos colaboradores. Según el reportaje, el 21 de octubre acudió a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada para solicitar dicho beneficio y aportar información relacionada con las operaciones de contrabando de hidrocarburos y las redes financieras vinculadas a empresarios y funcionarios. El acuerdo fue formalizado el 19 de noviembre, horas antes de la final del certamen en Bangkok, Tailandia.