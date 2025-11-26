LEY DEL AGUA ES LA ESTOCADA AL CAMPO Y NUESTRAS PROTESTAS NO SON POLÍTICAS, SINO CONTRA ATROPELLOS, RESPONDEN PRODUCTORES A SHEINBAUM

Por: Fuerza Informativa Azteca

En un reporte en sus redes sociales, la agencia nacional de noticias Fuerza Informativa Azteca (FIA) advirtió que la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que respecto a la Ley de Aguas “hay quien se manifieste para mantener privilegios que ya no queremos que existan”, caló hondo entre productores y agricultores, quienes le respondieron: “No puede ser posible que nos estén satanizando, que se den cuenta de que ya no hay tanto miedo para manifestarnos, que (dicha normativa) es la puntilla, la estocada para el campo, y qué pasaría si llegáramos a la Secretaría de Hacienda a decirles que se van a salir a ver cómo se mueve la economía”.



Asimismo, pidieron al Gobierno que no se confunda, pues sus protestas no son políticas, sino contra los atropellos del oficialismo que pretende cobrarles el agua como si fueran industria, expusieron que la ley no contempla el tema de los pozos pecuarios, y sentenciaron: “Ustedes se comen lo que nosotros producimos en el campo, esta ley es contra de los mexicanos y usted señora (en alusión a Sheinbaum) es mexicana y todos los días come y usted y su familia, si nos afecta a nosotros, a ustedes peor”.



FIA agregó el siguiente texto: “Ley de Aguas provocará crisis en el campo. Por segundo día consecutivo, las marchas de agricultores se suscitaron en distintos puntos del país, debido a las inconformidades que hay en cuanto a los cambios que anunció la presidenta a la Ley de Aguas”.