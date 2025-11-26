¿LES CREEN? DESENCUENTRO PÚBLICO Y DATOS CONTRARIOS ENTRE LA GOBERNADORA Y ANTONIO JIMÉNEZ POR LOS MIL MILLONES DE PESOS

San Francisco de Campeche.- En medio de las críticas de actores políticos y ciudadanos por la solicitud de mil millones de pesos, la gobernadora y el presidente del Congreso, diputado plurinominal morenista Antonio Jiménez Gutiérrez, dieron posturas y, sobre todo, cifras opuestas en cuanto a argumentos y montos “heredados”, pues mientras ella habló de que recibieron de Alito Moreno deuda de 2 mil 500 millones y de que la petición económica es “inversión pública productiva”, el legislador la contradijo al asegurar que fueron mil 200 millones los que se acumularon en los sexenios pasados y que sí es adeudo nuevo.

Y es que en su programa de ayer, la mandataria soltó: “Las deudas son buenas, pero esto ni siquiera es una deuda, es una inversión pública productiva”, luego de que Antonio Jiménez, con respaldo de la mayoría de la bancada de Morena, pidiera que los secretarios de Finanzas y de Desarrollo Económico de su Gobierno expliquen minuciosamente cómo llegaron a la determinación de proponer dicha deuda para los campechanos.

Y surgen preguntas como: “¿Será un desencuentro fingido entre la gobernadora y quien siempre había mostrado sumisión y respaldo?, y de ser así, ¿con qué fin?”, “¿por qué no les coinciden las cifras ni los argumentos?”, e “¿irán los convocados a comparecer o enviarán a representantes para que a final de cuentas todo sea aprobado sin mover una coma a la propuesta?”.