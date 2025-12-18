ELISEO CONVOCA A LA UNIDAD Y A SUPERAR DIVISIONES

Al llamar a dejar atrás rencores y diferencias, Eliseo Fernández Montufar aseguró que los resentimientos no generan beneficios ni para su movimiento ni para el estado, por lo que exhortó a sus seguidores a enfocarse en la suma de esfuerzos. El exalcalde de Campeche sostuvo que la unidad es indispensable para avanzar y construir un mejor futuro para la entidad.

Fernández Montufar señaló que durante el tiempo que estuvo fuera del estado tuvo la oportunidad de conocer distintos lugares del mundo con características similares a Campeche, donde el desarrollo fue posible gracias a buenos gobiernos y políticas públicas bien aplicadas. Destacó que la inversión en servicios públicos básicos y el impulso al desarrollo económico han sido clave para mejorar la calidad de vida de la población, y afirmó que ese modelo puede replicarse y fortalecerse en Campeche.