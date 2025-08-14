ONDA TROPICAL CON POTENCIAL CICLÓNICO MANTENDRÁ LLUVIAS; NUEVA ONDA LLEGARÍA A LA PENÍNSULA

La onda tropical con potencial ciclónico permanecerá este jueves en el sur del golfo de México, favoreciendo el arrastre de humedad sobre los tres estados de la península de Yucatán.

El alto contenido de aire húmedo, en interacción con la “Vaguada Maya”, ocasionará tormentas fuertes dispersas por la tarde en Yucatán y Campeche.

De acuerdo con los pronósticos, existe probabilidad de tormentas moderadas dispersas y fuertes aisladas en el oriente, centro y sur de Yucatán y Campeche, con posible actividad eléctrica abundante y turbonadas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 38 °C en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, mientras que para el amanecer del viernes se esperan mínimas de 21 a 25 °C en Yucatán y Campeche, y de 22 a 27 °C en Quintana Roo. Los vientos serán del este-sureste de 10 a 45 km/h, con posibles rachas mayores en zonas costeras y sitios con tormentas.

Además, los pronósticos indican la posible llegada de una nueva onda tropical a la península el domingo 17 de agosto, lo que podría incrementar nuevamente las lluvias en la región.