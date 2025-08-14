OPERATIVO POLICIAL EN CASTAMAY POR REPORTE DE NARCOMANTAS Y DETONACIONES

La mañana de este jueves 14 de agosto, pobladores de Castamay reportaron la supuesta colocación de narcomantas firmadas con las siglas CJNG —del Cártel Jalisco Nueva Generación—, así como detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal (PE) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

De acuerdo con el reporte inicial, las mantas habrían sido colocadas en la cancha del poblado; sin embargo, al arribar los agentes y realizar un recorrido, no localizaron ningún mensaje.

Minutos después, a las 10:30 horas, se recibió otro aviso en el que se señalaba que los ocupantes de un vehículo habían realizado disparos al aire para después huir por la carretera que conduce al municipio de Hopelchén. Tras recorrer la zona y dialogar con los habitantes, los oficiales regresaron a sus bases sin que se reportaran personas detenidas.

Video: El Reportero del Crimen