jueves, agosto 14, 2025
Lo último:
Locales

OPERATIVO POLICIAL EN CASTAMAY POR REPORTE DE NARCOMANTAS Y DETONACIONES

user editor

La mañana de este jueves 14 de agosto, pobladores de Castamay reportaron la supuesta colocación de narcomantas firmadas con las siglas CJNG —del Cártel Jalisco Nueva Generación—, así como detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal (PE) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

De acuerdo con el reporte inicial, las mantas habrían sido colocadas en la cancha del poblado; sin embargo, al arribar los agentes y realizar un recorrido, no localizaron ningún mensaje.

Minutos después, a las 10:30 horas, se recibió otro aviso en el que se señalaba que los ocupantes de un vehículo habían realizado disparos al aire para después huir por la carretera que conduce al municipio de Hopelchén. Tras recorrer la zona y dialogar con los habitantes, los oficiales regresaron a sus bases sin que se reportaran personas detenidas.

Video: El Reportero del Crimen

También te puede gustar

POR DERECHO, LOS CAMPECHANOS TIENEN QUE PARTICIPAR EN LA OBRA DEL TREN ELÉCTRICO

joscruzhtmp

Dice Malavé que no existe manipulación de cifras en Auditoria superior

EXHIBEN A EMPLEADA DEL ISSSTE COCINANDO EN SU OFICINA

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *