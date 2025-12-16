ESCONDEN DIPUTADOS CÓMO SE REPARTEN EL DINERO EN SAN LÁZARO

En este año, la Cámara de Diputados “congeló” la información sobre la distribución de dinero a los grupos parlamentarios y las decisiones del Comité de Administración, que encabeza por Morena, de acuerdo con una investigación del diario Reforma.

Se expone que después de 5 años de opacidad en las Legislaturas 64 y 65, el 2025 volvió a ser un año perdido para la rendición de cuentas y ha sido la puntilla para la transparencia en San Lázaro en cuanto a informes y acuerdos.

El reporte señala que el único informe disponible fue publicado el 6 de febrero de 2025, pero no corresponde a este año y sólo incluye datos de septiembre a diciembre de 2024, es decir, del arranque de la LXVI Legislatura.

Lo que sí revela ese documento: En sólo 4 meses se repartieron 643.7 millones de pesos entre las bancadas; Morena recibió 304.1 millones, calculados con base en sus 253 diputados, y el resto de los grupos (PAN, PVEM, PT, PRI y MOCI), 339.5 millones en conjunto.