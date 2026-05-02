ENTRE PROMESAS DE AUSTERIDAD NO CUMPLIDAS Y CRISIS FINANCIERA DE LAYDA: ARMANDO GALERA

El analista político Armando Galera afirmó en redes sociales que la gobernadora Layda Sansores reconoció que Campeche está en quiebra, al punto de considerar el cierre de oficinas gubernamentales por falta de recursos para pagar luz, renta, proveedores y sueldos, de lo cual la mandataria culpó a terceros.

Resaltó que el exgobernador Alejandro Moreno dejó una deuda pública de 2,300 millones de pesos, pero pese a las críticas y promesas de austeridad, la deuda no se redujo, por el contrario, Layda Sansores la aumentó al reconocer que actualmente asciende a 4,000 millones de pesos, es decir, 1,700 millones de pesos más.

Armando Galera expresó que se atribuye este aumento a gastos como centros de justicia para la mujer con presunto sobreprecio, conciertos en medio de la crisis y el financiamiento parcial del Tren Ligero, que costó de 4,500 millones de pesos y tras meses de inaugurado opera casi vacío, lo que la población considera gastos inútiles.

El analista político critica además declaraciones de la gobernadora sobre la pobreza, pues la situación personal de ella no ha cambiado, mientras la economía de los campechanos sí está en crisis, además de responsabilizar a la Ley de Coordinación Fiscal del Gobierno Federal y advertir de posibles apagones en oficinas públicas, lo que afectaría trámites, servicios básicos y apertura de negocios.

Finalmente, indicó que pese a la situación, Layda Sansores busca contratar una nueva deuda por 1,000 millones de pesos, pero el Congreso estatal, con mayoría de Morena, se ha negado, lo que habría derivado en presiones y acoso hacia los legisladores durante varios meses.