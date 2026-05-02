GÓMEZ SAUCEDO EXIGE A LAYDA Y A MARCELA PRÓRROGA PARA REEMPLACAMIENTO EN LUGAR DE “CACERÍA”

-“HAY QUE TENER SENSIBILIDAD Y EMPATÍA HACIA CAMPECHANOS”

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores y a la jefa policiaca, la guanajuatense Marcela Muñoz, a que reconsideren el pasado 30 de abril como fecha límite para renovar placas vehiculares, tarjetas de circulación y otros derechos vehiculares, pues dicho periodo es insuficiente para miles de campechanos, y pidió no iniciar una “cacería” contra propietarios de vehículos motrices.

A pesar de que el Gobierno Estatal amplió el plazo durante abril, aún existen cientos o quizá miles de personas que no han podido completar el trámite, y “no quisiéramos que una vez que concluya el día 30, se desate una ‘cacería’ sobre todos aquellos vehículos con placas campechanas que aún no han podido realizar esa sustitución”, remarcó.

El líder petista recordó que tanto la Constitución mexicana como la Ley de Movilidad y Seguridad Pública del Estado de Campeche, en su artículo sexto, garantizan el derecho a la movilidad accesible, sostenible, asequible, inclusiva, igualitaria, equitativa y digna, y subrayó que para muchas familias el automóvil y la moto representan un sostén económico para llevar alimentos al hogar o transportar a los hijos a la escuela.

“No es sencillo para muchas familias pagar cerca de 2 mil pesos por el cambio de placas, y si se suma la renovación de la licencia se convierte en una carga muy fuerte económicamente”, señaló.

Gómez Saucedo hizo un llamado a la gobernadora y a la titular de Seguridad Pública a actuar con empatía hacia la ciudadanía. “Los campechanos no se han levantado en resistencia civil para no pagar, sólo necesitan condiciones adecuadas y facilidades para cumplir con sus obligaciones”, concluyó.