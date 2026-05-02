sábado, mayo 2, 2026
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YA ESTÁN EN LA FISCALÍA FEDERAL DE CAMPECHE LOS 2 DETENIDOS POR LA BALACERA EN ESCÁRCEGA

Hace unos momentos fueron ingresados a las instalaciones de la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), los 2 detenidos tras el enfrentamiento a balazos en Escárcega.

Junto con ellos pusieron a disposición de la autoridad federal las 3 armas largas y 3 rifles de asalto, incluyendo una Ak-47, mejor conocida como “Cuerno de chivo”.

La autoridad federal estará indagando por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, más lo que resulte.

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