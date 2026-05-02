DEJA DE USAR RECURSOS MUNICIPALES PARA HACER PROPAGANDA Y RENUNCIA, EXIGE RENATO GONZÁLEZ AL EDIL PABLO

-“OTRA VEZ #MORENA HIZO DE LAS SUYAS AL NOMBRARLO SIN RESPETAR TIEMPOS ELECTORALES”

El reciente nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche es un claro adelantamiento de los tiempos electorales, sentenció el dirigente del Comité Municipal del PRI, Renato González Domínguez, y exigió al edil que deje de usar los recursos públicos municipales para hacer propaganda y renunciar.

Para el dirigente tricolor, este tipo de designaciones permiten a actores políticos recorrer el Estado bajo una figura partidista, aprovechando “vacíos legales” para no respetar la ley electoral, lo que genera piso disparejo frente a otros partidos.

“Morena otra vez haciendo de las suyas, adelantándose a los procesos, quieren ser juez y parte, y como nadie les dice nada, sigue actuando igual”, criticó.

González Domínguez también cuestionó el uso de recursos públicos en esas actividades, al advertir que no existe claridad sobre la separación entre funciones de Gobierno y promoción política, y en este sentido consideró que quienes aspiren a un cargo deberían separarse de sus funciones para evitar ventajas indebidas.

“Que se aparte del cargo y haga su campaña, pero que no utilice el dinero de los carmelitas para promocionarse”, exigió.

Asimismo, el dirigente defendió la importancia de mantener la confianza en las instituciones electorales, pese a los cuestionamientos. “Nos toca creer en ellas, porque si se pierde la credibilidad, estamos fregados”, refirió.