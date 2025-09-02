MORENISTAS APRUEBAN REFORMA A LEY DE EXPROPIACIÓN; GOBIERNO DE #CAMPECHE PODRÁ QUITARLE PROPIEDADES A CIUDADANOS

Con 18 votos a favor y 13 en contra, el Congreso del Estado de Campeche aprobó en sesión extraordinaria la iniciativa presentada el Ejecutivo estatal para modificar diversos artículos de la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad.

La reforma incluye cambios a los artículos 1, 7, 8, 9, 13, 18, 20, 22, 29, 38, 43, 44 y 50, además de la adición de los artículos 1 Bis, 1 Ter y 44 Bis, con el objetivo de actualizar el marco jurídico que regula la expropiación de bienes en la entidad.

El dictamen fue avalado por la mayoría legislativa de Morena, pese a la oposición de 13 diputados que votaron en contra, lo que refleja un debate dividido dentro del Congreso local. Con esta aprobación, las modificaciones ya forman parte de la legislación estatal.