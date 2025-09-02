BIBY RABELO DENUNCIA ANTE FISCALÍA A PERSONAS QUE LA VIOLENTARON POR CUESTIÓN POLÍTICA, RAZÓN DE GÉNERO Y ODIO; ESPERA QUE ESTA VEZ HAYA JUSTICIA

La alcaldesa de Campeche, Bibi Rabelo De la Torre, acudió a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia en contra de personas que, aseguró, la han agredido con mensajes de odio, violencia política y de género, además de ataques de carácter personal.

Rabelo señaló que fue atendida de manera correcta por el personal de la institución, aunque el trámite le tomó alrededor de dos horas. “Todo muy bien, la verdad que la gente nos atendió bien. Tardamos dos horitas, pero bien la gente de aquí”, expresó tras salir de la Fiscalía.

Indicó que solicitó medidas de protección, sin embargo, estas no le fueron autorizadas. “Ahí sí una fallita, porque nos mandaron a hablar con el director, nada más que no estaba”, comentó.

Sobre los responsables, la alcaldesa evitó dar nombres, aunque adelantó que en su momento las personas señaladas serán notificadas. “Yo creo que los ciudadanos saben contra quiénes, ya se les va a notificar en su momento”, dijo.

Finalmente, cuestionada sobre su confianza en las autoridades, Rabelo admitió que no ha recibido justicia en ocasiones anteriores, pero manifestó su esperanza de que en esta ocasión el proceso avance.