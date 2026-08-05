MARIO DELGADO VIOLA LA CONSTITUCIÓN AL ATRIBUIR A SHEINBAUM APOYO FINANCIADO CON RECURSOS PÚBLICOS: SOFÍA ORTEGA

La periodista Sofía Ortega criticó al secretario de Educación, Mario Delgado, luego de que afirmara que el apoyo de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares de la beca Rita Cetina “lo manda la presidenta Claudia Sheinbaum”.

En un video publicado en TikTok, Ortega sostuvo que esta expresión representa una violación al artículo 134 de la Constitución, al considerar que ningún funcionario puede utilizar recursos públicos para hacer parecer que un programa social es un beneficio personal.

La periodista afirmó que el dinero de estos apoyos proviene del presupuesto público y de los impuestos de los ciudadanos, por lo que cuestionó que Mario Delgado atribuya los recursos a una persona en particular. También preguntó qué postura asumirá la presidenta Claudia Sheinbaum ante los dichos del secretario.