miércoles, agosto 5, 2026
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DEL 10 AL 14 DE AGOSTO COMPARECERÁN SECRETARIOS DEL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES POR EL QUINTO INFORME

La Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado aprobó el calendario para las comparecencias de los titulares de las dependencias del Gobierno de Layda Sansores San Román, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

De acuerdo con el acuerdo aprobado, las comparecencias se desarrollarán del 10 al 14 de agosto en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde las y los funcionarios estatales acudirán para participar en el análisis del informe presentado por la administración estatal.

Con este calendario, el Congreso del Estado dará continuidad al proceso de revisión del contenido del Quinto Informe de Gobierno mediante la comparecencia de los integrantes del gabinete estatal.

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