EL V INFORME DE LAYDA FUE UN CIRCO: AREMI GASCA; “DERECHOS HUMANOS DEBEN GARANTIZARSE CON ACCIONES, NO CON DISCURSOS”

Campeche.- La fundadora de Ley Sabina, Aremi Gasca, cuestionó la forma en que la gobernadora Layda Sansores San Román presentó su Quinto Informe de Gobierno, pues afirmó que esos actos deben servir para rendir cuentas a la ciudadanía, no para construir discursos alejados de la realidad social o armar un circo.





Afirmó que mientras desde el poder se habla de avances, existen personas que continúan viviendo con miedo, además de quienes investigan, documentan, acompañan a víctimas o expresan críticas sobre las decisiones públicas.

Gasca señaló que quienes ejercen la libertad de expresión y defienden derechos humanos requieren garantías para realizar su labor, por lo que consideró preocupante cualquier escenario donde la crítica pueda ser descalificada o castigada.

“No hay seguridad cuando la libertad de expresión se debilita, no hay democracia cuando la voz de la sociedad incomoda más que la injusticia”, expresó la activista, y agregó que los derechos humanos deben garantizarse con acciones y no sólo con discursos.

La fundadora de Ley Sabina sostuvo que la justicia debe demostrarse con hechos y que los gobiernos deben escuchar las voces críticas, pues la realidad de una sociedad se construye diariamente en las calles, tribunales, redacciones y colectivos ciudadanos.

Finalmente, afirmó que la verdad no representa una amenaza para un Gobierno que actúa con justicia, al considerar que los hechos tienen mayor fuerza que cualquier informe oficial.