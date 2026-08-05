CAMPECHE SE DESANGRA MIENTRAS EL PT HACE NEGOCIO FAMILIAR CON SESO LOCO Y UN EXALCALDE RECICLADO

de la Transformación”, un cargo que no existe en los estatutos del partido y fue otorgado sin militancia, asamblea ni votación.

Además, en Calakmul designaron como coordinador municipal al exalcalde Miguel Gutiérrez Sánchez, quien es un político “reciclado” para mantener el control territorial y definir candidaturas, pese a no ser militante de base.

El PT es una red de beneficios políticos y económicos que Antonio Gómez Saucedo y Ana María López Hernández acercaron a la familia Sansores, mientras Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores presuntamente financia una campaña de publicidad en internet y redes sociales con costos de cientos de miles de pesos. ¿Y de dónde sale ese dinero?

En Calakmul, el Municipio más pobre del Estado, el PT privilegió el reparto de cargos sobre programas públicos.

Y eso pasa mientras la inseguridad en Campeche se agrava con ejecuciones con armas del Ejército, y la secretaria de Protección y Seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz, está bien enquistada.

Estas acciones contravienen la Ley General de Partidos Políticos, artículo 25, sobre la transparencia en el financiamiento y uso de prerrogativas; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Art. 134, por la prohibición del uso de recursos públicos para promoción personalizada y actos anticipados de campaña, así como los estatutos del PT, artículo 14, que, establecen que los coordinadores deben surgir de asambleas municipales.

El PT en Campeche ya no es un partido de izquierda, sino empresa de Antonio Gómez y Ana López que se renta al mejor postor: en 2024 a Morena, hoy al sobrino incómodo y en Calakmul a un exalcalde. “Los verdaderos petistas lo saben: los usaron, los vendieron y hoy los ponen a aplaudirle a Seso Loco”.

Fuente: Marco Antonio Bazán Mapén.