HAY SHOW POLÍTICO FEDERAL Y ESTATAL POR OBRAS EN “TAMARINDO”: ARMENTÍA; CONSTRUCTORA DEBE CUMPLIR NORMAS PARA EVITAR INUNDACIONES

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, defendió la suspensión preventiva en el fraccionamiento “Tamarindo”, pues hay riesgo de inundación, y calificó como “show político” la actuación de funcionarios estatales y federales que retiraron los primeros sellos de clausura.

El legislador afirmó que el Ayuntamiento de Campeche no está en contra de los proyectos de vivienda ni de la Administración federal, y recordó que la alcaldesa firmó un convenio de colaboración para agilizar permisos y licencias, pero los desarrolladores privados deben cumplir con los dictámenes de factibilidad técnica y las normas municipales, y no lo que se les antoje.

Armentía López explicó que la actual clausura preventiva responde a un problema técnico: la barda perimetral del fraccionamiento bloquea el desagüe pluvial hacia la zona de La Soledad, lo que pone en riesgo de inundación a viviendas vecinas, ante lo cual el Municipio exige la construcción de un pozo de absorción o una canaleta para redirigir el agua.

El diputado comparó el caso con las afectaciones ocasionadas por la construcción del Tren Ligero, que, dijo, provocó inundaciones en La Ermita y derivó en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la autonomía municipal, establecida en el artículo 115 de la Constitución.

Asimismo, criticó directamente a funcionarios de las áreas de Bienestar y Vivienda, así como a la gobernadora, por retirar los sellos de suspensión colocados la primera vez, al considerar que actuaron con fines políticos y sin conocimiento técnico.

“Llegan y hacen un show, llega la gobernadora, llegan todos a quitar sellos y lo que les gusta: llegar, quitar y sacar raja política… Digo, es irrisorio, es tonto, es infantil, inmaduro hacer un cuestionamiento sin tener el conocimiento, porque demuestran ser arbitrarios, impresivos y no tener un poquito de lógica gubernamental”, sentenció.

Ahora, la solución es hacer un pozo de absorción o una canaleta para redistribuir el agua, y listo, aseveró Armentía López.