FAMILIA EN CAMIONETA SE SALE DE LA CARRETERA EN EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA, CERCA DE HAMPOLOL

-SUFRE HERIDAS LEVES Y CRISIS NERVIOSA; DAÑOS MATERIALES AÚN NO HAN SIDO CUANTIFICADOS

Campeche.- En el periférico Pablo García y Montilla, cerca del poblado de Hampolol, una familia en camioneta se salió de la carretera y terminó entre la maleza al reventar una llanta. Sólo hubo pérdidas materiales.

Los pasajeros sufrieron golpes menores y crisis nerviosa, por lo cual fueron atendidos por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Una grúa rescató la unidad motriz.

Del hecho tomó conocimiento personal de la Guardia Nacional, para el deslinde de responsabilidades.