DIFIEREN AUDIENCIA CONTRA ACUSADO DEL ACCIDENTE EN LA AVENIDA COSTERA DONDE MURIÓ UNA FAMILIA; NO HAY NUEVA FECHA

– BUSCA EVITAR LA CÁRCEL CON UN AMPARO

Debido a que el acusado continúa hospitalizado y no se encontraba en condiciones para permanecer durante la diligencia judicial, fue diferida la audiencia inicial relacionada con el accidente vial ocurrido en la Carretera del Golfo, donde una familia completa, incluyendo una niña de tres años, perdió la vida.

El señalado fue enlazado de manera virtual desde su domicilio para el desarrollo de la audiencia; sin embargo, su defensa argumentó que su estado de salud no le permitía continuar con la diligencia.

Ante esta situación, la jueza de Control determinó reprogramar la audiencia inicial hasta que el médico que atiende al acusado le otorgue el alta o establezca que cuenta con las condiciones necesarias para comparecer.

La abogada y asesora jurídica de las víctimas indirectas, Rosa del Carmen Tun Emeterio, confirmó que el acusado promovió un amparo con la intención de evitar ser detenido mediante una orden de aprehensión.

Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia, por lo que queda pendiente la continuación del proceso judicial.