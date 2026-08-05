LAYDA VIAJA EN PRIMERA CLASE A MADRID PARA FESTEJAR SU CUMPLEAÑOS 81; ¿Y LA AUSTERIDAD DE LA 4T?

-La acompañaron su hermana Laura y al menos 2 personas más: Latinus

Pese a los llamados de la dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, para que los representantes de Morena se conduzcan con austeridad, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue captada en un vuelo de primera clase de Aeroméxico rumbo a Madrid, España.

El periodista Carlos Torres precisó que el influencer y creador de contenidos @vampipe exhibió a la mandataria estatal, a quien acompañaron su hermana Laura y al menos 2 personas más. Abordaron el vuelo AM21 que salió ayer a las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, con destino a la capital española.

De acuerdo con Latinus, el viaje de México a Madrid en clase Premier de Aeroméxico tiene un costo aproximado de 44 mil pesos, por lo tanto, Layda Sansores, su hermana y sus acompañantes gastaron más de 170 mil pesos.