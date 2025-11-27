FUNCIONARIOS Y EXMILITARES ERAN PARTE DE LA RED DE TRÁFICO DE ARMAS Y HUACHICOL DEL DUEÑO DE MISS UNIVERSO: LORET DE MOLA

En su programa transmitido a través de Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola expuso que “tenemos páginas del expediente del Gobierno que acusa a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, de operar una de red de narc o, huachicol y tráfico de armas, lo que aceptó y está libre porque la Fiscalía General de la República le dio el beneficio de ser testigo protegido, lo que ocurrió un día antes de la final de dicho certamen”.

Luego dio paso a un reportaje donde expone cómo metían al país el combustible robado, de dónde lo traían, cómo tenían a funcionarios trabajando para ellos para que la red operara sin contratiempos y cómo se coludieron con exmilitares para comercializar las armas que llegaban en envíos que descargaban en la calle de Pino Suárez, a un lado de Palacio Nacional, “todo operado por Raúl Rocha Cantú”.

En noviembre fue liberada una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos y de armas, que eran entregadas al Cartel del Golfo en Tamaulipas y al grupo Sombra de Veracruz, pero días después llegó al acuerdo con la Fiscalía General de la República como testigo colaborador, y al otro día apareció en Tailandia en la final de Miss Universo.

Luego, Loret de Mola explica la operatividad para distribuir las armas en la Ciudad de México, lo que además involucra a empresas señaladas de lavar dinero, y en cuanto al huachicol, la autoridad acusa a Rocha Cantú de trasladar el combustible en balsas que cruzaban el río de la frontera de México con Guatemala, donde llenaban contenedores de plástico para cruzarlo a nuestro país para descargarlo en pipas y llevarlo a Querétaro, y el grupo también operaba en Tabasco y Chiapas.